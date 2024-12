ATP: Auch bei den Fans ist Jannik Sinner die Nummer eins

Bei der alljährlichen Fan-Abstimmung der ATP über den populärsten Spieler hat sich wie schon im Vorjahr Jannik Sinner durchgesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.12.2024, 19:56 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner mit dem Pokal für den Champion bei den US Open 2024

Sportlich war die Saison für Jannik Sinner mit seinen acht Titeln ein voller Erfolg, die Weltrangliste führt der Südtiroler mit großem Abstand an. Wären da nicht seine beiden marginal mit verbotenen Substanzen versetzten Urinproben, die Sinner im Frühjahr abgegeben hat: man könnte fast von einem perfekten Jahr sprechen.

Viele Fans haben es aber exakt so gesehen, Sinner wie schon im vergangenen Jahr zum populärsten Spieler auf der ATP-Tour gewählt. Und warum auch nicht? Die zahlreichen erfreulichen Anlässe, bei denen Sinner vor versammeltem Publikum eine Siegeransprache halten durfte, haben ja gezeigt, dass der aktuell beste Spieler der Welt nichts von seiner Bodenständigkeit eingebüßt hat.

Sinner gewinnt 2024 zwei Majors

“Ich möchte allen Fans danken, die weltweit für mich gestimmt haben”, erklärte Sinner nach Bekanntwerden der Abstimmung. “Das bedeutet mir deshalb so viel, weil die Stimmen von Euch allen kommen. Ihr seid der Grund, warum ich es liebe Tennis zu spielen. Die Unterstützung war über das ganze Jahr hinweg herausragend.”

Apropos: Herausragend hatte auch die Saison 2024 ihren Anfang genommen: Sinner gewann 16 Matches in Folge, holte dabei bei den Australian Open seinen ersten Major-Titel. Ein weiterer sollte sich bei den US Open dazu gesellen, darüber hinaus reüssierte der Branchenprimus noch in Rotterdam, Miami, HalleWestfalen, Cincinnati, Shanghai und zuletzt bei den ATP Finals in Turin. Nicht zu vergessen natürlich der neuerliche Triumph im Davis Cup.

Die kommende Spielzeit wird Sinner angehen wie die eben abgeschlossene. Das heißt, dass er vor den Australian Open kein Turnier bestreiten wird.