ATP: Auch Draper bleibt drinnen - Das sind die Top 10 am Jahresende

Durch das unerwartete Aus von Alexander Bublik in Metz steht fest, welche Spieler auch zu Ende dieses Jahres in den Top 10 stehen werden.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 05.11.2025, 23:03 Uhr

© Getty Images Jack Draper hielt sich trotz fast halbjähriger Absenz in den Top 10.

Bublik hatte noch Chancen, in die Top 10 vorzudringen, musste sich jedoch völlig überraschend im Achtelfinale des 250er-Turniers dem Ukrainer Vitaliy Sachko mit 5:7, 6:3 und 5:7 geschlagen geben.

Somit bleibt Jack Draper trotz seiner (schon seit Wimbledon andauernden) Verletzungspause auch zu Jahresende gerade noch in den Top 10.

Medvedev, Ruud, Rublev und Dimitrov als große Abwesende

Während die Reihenfolge der besten zehn Spieler freilich noch nicht feststeht, sind also zumindest die Namen der Jahresende-Top-10 klar. Sie lauten Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex De Minaur, Felix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti und Jack Draper.

Im Vergleich zu 2024 fehlen Daniil Medvedev, Casper Ruud, Andrey Rublev und Grigor Dimitrov. Shelton, Auger-Aliassime, Musetti und Draper standen wiederum am Ende des Tennisjahres 2024 nicht in den Top 10.

