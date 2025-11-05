ATP Metz: Bublik verliert sensationell gegen Ukrainer Sachko

Alexander Bublik musste sich beim ATP 250-Turnier in Metz völlig überraschend dem Ukrainer Vitaliy Sachko geschlagen geben.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 05.11.2025, 22:55 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik wird in diesem Jahr nicht mehr in die Top 10 einziehen.

Für den Lucky Loser Sachko war der 7:5, 3:6, 7:5-Erfolg über den Weltranglisten-13. Bublik zweifellos der größte Erfolg seiner Karriere.

Der 28-Jährige, der sich im Live-Ranking um 36 Plätze auf Rang 186 verbesserte, ist der erste Ukrainer in einem ATP-Turnier-Viertelfinale seit Sergey Stakhovsky in Marseille im Jahr 2019.

Für Bublik endeten mit der Niederlage wiederum alle Hoffnungen, das Jahr noch unter den Top 10 der Weltrangliste zu beenden.

Ebenfalls im Viertelfinale steht US-Jungstar Learner Tien, der den tunesischen Lucky Loser Moez Echargui mit 7:6 (3) und 6:3 besiegte und somit sein sechstes Viertelfinale auf Tour-Niveau in dieser Saison erreichte.

Am Nachmittag zog bereits Daniel Altmaier in die Runde der letzten Acht ein, nachdem sein Gegner Hugo Gaston noch vor Beginn des dritten Satzes aufgeben musste.

Hier das Einzel-Tableau in Metz