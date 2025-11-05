ATP: Hanfmann und Altmaier erreichen Viertelfinali in Athen und Metz

Yannick Hanfmann in Athen und Daniel Altmaier in Metz haben jeweils das Viertelfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2025, 18:10 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann steht in Athen im Viertelfinale

Hanfmann hatte dabei mit Vit Kopriva härter zu kämpfen. Der deutsche Davis-Cup-Spieler, der über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen war, gewann aber schließlich mit 6:2, 5:7 und 7:5. Nächster Gegner ist entweder Marcus Giron oder Brandon Nakashima.

In Metz hatte es Daniel Altmaier mit Lokalmatador Hugo Gaston zu tun. Der Franzose gewann den ersten Satz mit 6:4, verletzte sich im Laufe des zweiten und musste nach dem 0:6 aufgeben. Im Viertelfinale spielt Altmaier gegen Lorenzo Sonego aus Italien.

