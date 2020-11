ATP: Auch Félix Auger-Aliassime trennt sich von seinem Coach

Félix Auger-Aliassime und Langzeit-Coach Gulliaume Marx beenden nach sechs Jahre ihre Zusammenarbeit. Das gab der Kanadier via Twitter bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2020, 13:10 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime orientiert sich neu

Félix Auger-Aliassime ist heute in Paris-Bercy noch beschäftigt, erstaunlicherweise allerdings im Doppel, wo er an der Seite von Hubert Hurkacz im Achtelfinale zunächst das an Position eins gesetzte Paar Robert Farah und Horacio Zeballos besiegt hatte. Und nach einem Erfolg gegen John Peers und Michael Venus am Samstag gleich auch noch Lukasz Kubot und Marcelo Melo aus dem Weg geräumt haben. Damit stehen Auger-Aliassime und Hurkacz im Endspiel, warten auf den Sieger der zwischen Jürgen Melzer/Edouard Roger-Vasselin und Mate Pavic/Bruno Soares.

Im Einzel musste sich der 20-jährige Kanadier gleich zum Auftakt Marin Cilic geschlagen geben. Es wird also auch in Paris nichts mit dem ersten Turnier-Erfolg von Auger-Aliassime, der im laufenden Jahr in drei Endspielen gescheitert ist: in Rotterdam an Gael Monfils, in Marseille an Stefanos Tsitsipas und zuletzt in Köln an Alexander Zverev. Auch 2019 hatte Auger-Aliassime in drei Finali den Kürzeren gezogen.

Das soll 2021 anders werden. Allerdings nicht mehr gemeinsam mit Langzeit-Coach Guillaume Marx. Die Zusammenarbeit zwischen Auger-Aliassime wird nach dieser Spielzeit nämlich nicht mehr fortgesetzt. Man trenne sich im Guten, ließ der kanadische Youngster über Twitter ausrichten. Und das Frederic Fontang auch weiterhin an seiner Seite wirken würde.

Nicht nur Auger-Aliassime verädnert sein Umfeld: Auch die Zusammenarbeit zwischen David Goffin und Thomas Johansson wird nicht mehr fortgeführt.