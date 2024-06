ATP: Auch in Basel schlägt wieder die Weltklasse auf

Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud und Andrey Rublev garantieren dem ATP-Tour-500-Turnier in Basel auch 2024 ein starkes Teilnehmerfeld.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.06.2024, 20:11 Uhr

Das Antreten von Stefanos Tsitsipas in Basel 2024 kommt als kleine Überaschung

Es ist natürlich möglich, dass Stefanos Tsitsipas an einem Freitagabend im Oktober 2024 in Wien bei einem Schaukampf eines seiner Sponsoren aufschlägt und sich dann in einem Fortbewegungsmittel seiner Wahl nach Basel begibt, um dort beim traditionsreichen ATP-Tour-500-Turnier zu brillieren. Boris Becker hat das ja im vergangenen Jahr vorgemacht - da absolvierte der Rote Baron in der Stadthalle einen kleinen Veranstaltungsmarathon - und reiste dann nach Basel, um Holger Rune zu coachen.

Tatsächlich ist die Meldung, dass Tsitsipas in diesem Jahr in Basel und nicht in Wien antreten wird, aber eine Überraschung. Eben wegen seiner Verpflichtungen dem Sponsor gegenüber.

Die Konkurrenz kann sich, Stand jetzt, sehen lassen. Denn neben Tsitsipas sind mit Casper Ruud, Hubert Hurkacz und Andrey Rublev drei weitere Topspieler angekündigt. Dazu noch Holger Rune und Ben Shelton von der jüngeren Fraktion. Und die Lokalmatadore Stan Wawrinka und Dominic Stricker.

Was machen Alcaraz und Djokovic?

Was im Umkehrschluss aber auch heißt, dass man in Wien gute Karten hat, ein nominell noch besseres Feld auf die Beine zu stellen. Alexander Zverev ist ja schon fix dabei, bei Vorjahressieger Jannik Sinner stehen die Chancen dafür ausgezeichnet. Daniil Medvedev hat 2022 in Wien gewonnen, auch der Russe ist ein valider Kandidat.

Bleibt die Frage nach Carlos Alcaraz. Der würde wohl eher zu Basel tendieren. Die jüngere Vergangenheit hat indes gezeigt, dass Alcaraz im Herbst auf Reserve läuft. Und die 500er-Woche vielleicht ganz auslässt.

Und Novak Djokovic? Dem hält Wien-Chef Herwig Straka sowieso ein Türchen offen …