ATP Auckland: Altmaier schlägt „FAA“, Ofner scheidet aus

Während Daniel Altmaier beim ATP-Tour-250-Turnier in Auckland ins Viertelfinale eingezogen ist, musste Sebastian Ofner seinen Abschied nehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.01.2024, 05:45 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier spielt in Auckland nun gegen Arthur Fils

Daniel Altmaier steht beim ATP-Tour-250-Turnier in Auckland im Viertelfinale. Der deutsche Davis-Cup-Spieler setzte sich am Mittwoch in Neuseeland gegen Félix Auger-Aliassime mit 7:6 (9) und 7:5 durch.

Ausgeschieden ist dagegen Österreichs Nummer eins, Sebastian Ofner. Der Steirer musste sich Roberto CarballesBaena mit 5:7 und 3:6 geschlagen geben. Ofner hatte vergangene Woche mit dem Halbfinaleinzug in Hongkong ein neues Karrierehoch in der ATP-Weltrangliste erreicht.

Altmaier nun gegen Fils

Seinen ersten Matcherfolg 2024 feierte Ben Shelton. Der US-Amerikaner, in Auckland an Position eins gesetzt, gewann gegen den Ungarn Fabian Maroszan mit 6:3 und 6:4 und spielt im Viertelfinale gegen Ofner-Bezwinger Carballes Baena.

Überzeugen konnte auch Arthur Fils. Der junge Franzose gab gegen Nuno Borges nur zwei Spiele ab. Und wird der nächste Gegner von Daniel Altmaier sein.

