ATP Auckland: Ben Shelton serviert sich ins Halbfinale, Altmaier muss aufgeben

Turnierfavorit Ben Shelton ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Auckland souverän in die Vorschlussrunde eingezogen. Cameron Norrie, die Nummer zwei, trat dagegen zu seinem Viertelfinale nicht an. Un Daniel Altmaier musste gegen Arthur Fils aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.01.2024, 07:56 Uhr

© Getty Images Ben Shelton steht in Auckland im Halbfinale

Shelton hatte beim 6:4 und 6:3 gegen Roberto Carballes Baena keine Probleme, trifft im Halbfinale morgen auf den Japaner Taro Daniel, der gegen Alexandre Müller in drei Sätzen erfolgreich blieb. Im vergangenen Herbst hatte Shelton in Tokio seinen ersten Turniersieg auf de Tour gefeiert, in Auckland ist er nun der große Favorit.

Zumal die Nummer zwei des Turniers, Cameron Norrie, nicht zu seinem Viertelfinale gegen Alejandro Tabilo antreten konnte. In der Runde davor hatte sich Norrie noch in drei Sätzen gegen den jungen Franzosen Luca van Assche durchgesetzt.

Pech hatte auch Daniel Altmaier, der sein Viertelfinale gegen Arthur Fils nicht beenden konnten. Altmaier gab beim Spielstand von 6:7 (2) und 0:1 aus. Fils spielt nun gegen Tabilo um den Einzug in das Endsiel.

