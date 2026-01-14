ATP Auckland: Ben Shelton startet mit Sieg in die Saison, Casper Ruud schon ausgeschieden

Ben Shelton ist beim ATP-250-Event in Auckland mit einem Sieg in die Saison 2026 gestartet. Casper Ruud musste sich hingegen schon aus Neuseeland verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.01.2026, 11:58 Uhr

© Getty Images Ben Shelton startete erfolgreich in die neue Saison

Ben Shelton hat seine Saison 2026 mit einem Zweisatzerfolg eröffnet. Der topgesetzte US-Amerikaner gewann seine Auftaktpartie beim ATP-250-Turnier in Auckland gegen den Argentinier Francisco Comesana mit 7:5 und 6:4. Im Viertelfinale trifft der Weltranglistenachte auf Sebastian Baez, der gegen Jenson Brooksby mit 7:5 und 6:0 gewann.

Die Nummer zwei des Turniers, Casper Ruud, musste hingegen eine Niederlage hinnehmen. Der Norweger unterlag Fabian Marozsan mit 4:6 und 4:6 und macht sich nun zu den Australian Open nach Melbourne auf. Für Marozsan, der in Runde eins gegen Titelverteidiger Gael Monfils gewonnen hatte, geht es im Viertelfinale gegen Eliot Spizzirri. Der US-Amerikaner schlug Nuno Borges etwas überraschend in zwei Sätzen.

Der an Position drei gesetzte Jakub Mensik besiegte Hamad Medjedovic mit 6.1, 3:6 und 6:3 und misst sich nun mit Giovanni Mpetshi Perricard. Der Franzose wehrte gegen Cameron Norrie einen Matchball ab und gewann mit 4:6, 6:3 und 7:6 (4). Komplettiert wird das Viertelfinale in Auckland von Luciano Darderi und Marcos Giron.

Das Einzel-Tableau in Auckland