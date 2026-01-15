ATP Auckland: Dauerregen als Spielverderber

Die Viertelfinal-Matches beim ATP-Tour-250-Turnier in Auckland haben am Donnerstag unter dem schlechten Wetter gelitten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.01.2026, 12:09 Uhr

© Getty Images Ben Shelton muss in Auckland nachsitzen

Sagenhafte acht Stunden hat die Partie zwischen Luciano Darderi und Marcus Giron am Donnerstag in Auckland in Anspruch genommen. Brutto allerdings. Denn eine elendslange Regenpause hat das 1:6, 7:5 und 6.4 für Giron in die Länge gezogen. Immerhin: Die beiden konnten ihre Partie wenigstens bis zum Ende spielen.

Weniger Glück hatten da Sebastian Baez und Ben Shelton. Der Argentinier, der sich neuerdings als richtiger Hartplatz-Experte etabliert, konnte den ersten Satz mit 7:5 für sich entscheiden, danach war aber bald Schluss. Die Begegnung soll nun am Freitag nachgeholt werden.

Die übrigen Partien waren lange in Schwebe, betroffen waren davon auch Jakub Mensik und Giovanni Mpetshi Perricard.

Im Doppel gab es immerhin ein Ergebnis, und aus deutscher Sicht kein ideales: Denn Constantin Frantzen musste sich mit Partner Robin Haase dem Duo Albano Olivetti und Theo Arribage knapp mit 5:7 und 6:7 (4) geschlagen geben.

