ATP Auckland: Ofner bezwingt zum Auftakt Shapovalov

Sebastian Ofner ist auch beim ATP-250-Turnier in Auckland erfolgreich in das Turnier gestartet. Der Grazer siegte in zwei Sätzen gegen den ehemaligen Top10-Spieler Denis Shapovalov aus Kanada.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 09.01.2024, 04:01 Uhr

© GEPA Pictures Auch in Auckland überzeugte Sebastian Ofner zum Auftakt gegen Denis Shapovalov.

In ihrer ersten Begegnung auf der Tour erwischte Sebastian Ofner seinen Gegner Denis Shapovalov gleich kalt. Nachdem der Auftaktpunkt an den Kanadier ging, holte sich die österreichische Nr. 1 mit vier Punktgewinnen in Folge gleich das erste Break und bestätigte dies anschließend mit eigenem Aufschlag. Im weiteren Verlauf hielten beide Spieler ihre Aufschlagspiele, ohne Break-Chancen zuzulassen. Neben seiner Aufschlagstärke demonstrierte der 27-jährige Ofner seine neugewonnene Dominanz auf der Vorhandseite und fixierte den Satzgewinn mit einem Vorhand-Winner die Linie entlang.

Im zweiten Akt blieb Ofner weiterhin souverän, während Shapovalov die fehlende Matchpraxis anzumerken war, schließlich bestritt der kanadische Linkshänder sein erstes Match auf der Tour seit dem Wimbledon-Turnier im vergangenen Jahr. Nachdem der österreichische Davis-Cup-Spieler in seinem ersten Aufschlagspiel zwei Breakchancen mit vier Punkten in Folge zum Spielgewinn abwehren konnte, holte er vier Spiele in Folge. Mit einem Vorhand-Volley besiegelte die Nr. 7 der Setzliste in seinem letzten Aufschlagspiel den 6:4, 6:2-Erfolg in 68 Minuten.

„Ich habe mich auch heute gut gefühlt und zurzeit spiele ich schon richtig starkes Tennis. Mein Gegner Denis kam heute nach langer Verletzung zurück und das hat man ihm schon noch angemerkt, was natürlich ein Vorteil für mich war, denn er ist ein richtig guter Spieler. Ich bin erst gestern aus Hong Kong angekommen, deshalb war es nicht ganz einfach, aber im Moment bin ich einfach nur happy über meinen Sieg. Die Bedingungen hier sind etwas schneller als letzte Woche, was meinen Schlägen entgegenkommt, gleichzeitig aber auch meinen kommenden Gegnern als gute Aufschläger auch Chancen gibt“, so der Steirer nach dem Match im On-Court-Interview.

Im Achtelfinale kommt es für Ofner, der in der Weltrangliste mit Position 37 auf seinem neuen Karrierehoch steht, nicht zur Neuauflage der Begegnung gegen Roberto Bautista Agut, den er vergangene Woche in Hong Kong im Viertelfinale in zwei Sätzen bezwingen konnte. Bautista Agut verlor gegen seinen spanischen Landsmann Roberto Varballes Baena nach 1:44 Stunden mit 4:6, 3:6.

Erler/Miedler unterliegen knapp

Den Einzug ins Viertelfinale knapp verpasst hat das österreichische Top-Doppel Lucas Miedler und Alexander Erler. Gegen die ATP-Weltmeister von 2020, Wesley Koolhof und Nikola Mectic, kämpften sie sich nach verlorenem ersten Durchgang wieder zurück ins Match, mussten sich aber trotz 4:1-Führung im Matchtiebreak und späterer Abwehr von drei Matchbällen nach 89 Minuten mit 4:6, 6:4, 7:10 geschlagen geben. Im Laufe des Tages greifen Sebastian Ofner, zusammen mit dem Ungarn Fabian Marozsan, und Sam Weissborn an der Seite seines Stammpartners Romain Arneodo ebenfalls im Doppel-Wettbewerb ein.

