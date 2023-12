ATP Awards: Gael Monfils alleine gegen die deutsche Phalanx

Eigentlich müsste Alexander Zverev zum Comeback Player of the Year 2023 gewählt werden. Aber es gibt noch drei andere Kandidaten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.12.2023, 11:39 Uhr

© Getty Images Gael Monfils hat in Stockholm noch einmal zugeschlagen

Man will den abstimmenden Spielern ja nicht vorgreifen, aber wenn es um den Comeback-Spieler des Jahres geht, kann es auf der ATP-Tour eigentlich nur einen Sieger geben: Alexander Zverev. Denn bei niemanden war die Verletzung, die zu einer langen Pause geführt hat, gravierender als bei der deutschen Nummer eins. Und niemand hat so schnell wieder zu seiner alten Form zurückgefunden wie Zverev. Wobei …

Stopp! Ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Denn Jan-Lennard Struff etwa hat sich nach Verletzungsproblemen zu Beginn der Saison (wo er etwa nicht am Davis Cup gegen die Schweiz teilnehmen konnte) auf ein neues Karrierehoch (Platz 21 im Juni) katapultiert, musste dann erneut aussetzen, kam erst im Herbst zurück. Da reichte es dann in Sofia immerhin noch einmal zu einem Halbfinale. Kein Vergleich zwar zu den grandiosen Endspiel-Teilnahmen in Madrid und Stuttgart, aber ein runder Saisonabschluss.

Monfils findet in Stockholm sein Glück

Dominik Koepfer wiederum fliegt ja gerne ein wenig unter dem Radar. Aber auch der 29-jährige Linkshänder hat sich nach Verletzungsproblemen wieder unter den besten 100 Spielern der Welt etabliert. Mit guten Ergebnissen auf der Challenger-Tour (etwa mit den Siegen in Mexico City und Turin) und dem Halbfinale in Los Cabos.

Der einzige Spieler, der die deutsche Phalanx durchbrechen könnte, ist Gael Monfils. Der in den letzten Jahren leider dauerverletzte Entertainer hat nach einem verspäteten Saison-Einstieg in Indian Wells und immer mal wieder kleineren Pausen schließlich in Stockholm noch einmal sein Glück gefunden. Und mit einem Sieg gegen Pavel Kotov seinen insgesamt zwölften Titel auf der Tour geholt. Zwölf Jahre übrigens, nachdem Monfils in der schwedischen Hauptstadt schon einmal erfolgreich war.