ATP Awards: Sportsmanship-Award für Rafael Nadal, besondere Ehre für Erste Bank Open

Rafael Nadal konnte sich zum vierten Mal in Serie den Stefan Edberg Spormanship Award der ATP sichern. Eine besondere Auszeichnung gab es indes für die Veranstalter der Erste Bank Open in Wien.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 17.12.2021, 18:52 Uhr

Rafael Nadal wurde bei den ATP Awards für seinen Sportsgeist ausgezeichnet

Wie bereits Roger Federer, der am gestrigen Donnerstag zum "Fan´s Favorite" bei den ATP Awards gekürt wurde, konnte mit Rafael Nadal ein weiterer Routinier bei der Titelschau der Association of Tennis Professionals reüssieren, der im Kalenderjahr 2021 nicht wirklich erfolgreich agierte. Nachdem es bei seinem "Heimturnier", den French Open, eine bittere Halbfinalniederlage gegen Novak Djokovic setzte, konnte Nadal verletzungsbedingt nur noch ein Turnier bestreiten - und musste Olympia ebenso auslassen wie Wimbledon und die US Open.

Nadal zeigte sich hocherfreut über die Ehrung, wie dieser gegenüber der ATP erklärte: "Ich könnte nicht glücklicher sein, ein weiteres Mal den Sportsmanship Award von meinen Kollegen auf der Tour zu erhalten." Es bedeute ihm sehr viel und er wolle sich bei all jenen Spielern bedanken, die der Meinung seien, dass er der richtige Spieler für diese Auszeichnung sei. "Ehrlich gesagt, bedeutet mir das sehr viel, weil ich versuche, auf dem Platz immer korrekt zu sein."

Wien als eines der Turniere des Jahres

Neben Nadal wurden am Freitag im Zuge der ATP Awards auch die beliebtesten Turniere der Saion gekürt. Darunter auch die Erste Bank Open, die auf ATP-500-Niveau den Award zugesprochen bekamen. "Wir freuen uns sehr, dass die Erste Bank Open zum ersten Mal in unserer langen Geschichte zum ATP 500-Turnier des Jahres gewählt wurden", erklärte Herwig Straka.

Es sei dies der Lohn für das Risiko und den Innovationsgeist, den das ATP-500-Event zuletzt an den Tag legte - etwa mit dem Projekt "Tennis 2 Go" in der Wiener Innenstadt: "Wir versuchen ständig, die Erste Bank Open zu verbessern und zu erneuern, wie z.B. in diesem Jahr mit dem Projekt "Tennis 2 Go", um sowohl den Spielern als auch den Fans Weltklasse-Tennis und Unterhaltung auf höchstem Niveau zu bieten", erklärte Straka. Auf ATP-Masters-1000-Event ging der Titel an das Turnier in Indian Wells, auf ATP-250-Niveau wurden die Veranstalter in Doha ausgezeichnet.