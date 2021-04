ATP Barcelona: Cabal und Farah gewinnen Doppel-Titel gegen Krawietz und Tecau

Juan Sebastian Cabal und Robert Farah haben den ersten gemeinsam Turniersieg von Kevin Krawietz und Horia Tecau verhindert. Die beiden Kolumbianer gewannen das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Barcelona glatt mit 6:4 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.04.2021, 16:30 Uhr

© Getty Images Juan Sebastian Cabal und Robert Farah durfte in Barcelona jubeln

Nach anfänglichen Abstimmungsproblemen scheinen Kevin Krawietz und Horia Tecau immer besser zueinander zu finden. Zum ersten gemeinsamen Titel hat es aber in Barcelona noch nicht gereicht: Der Deutsche, dessen angestammter Spielgefährte Andreas Mies die Folgen einer Knieoperation ausheilt, und sein rumänischer Partner unterlagen den beiden Kolumbianern Juan Sebastian Cabal und Robert Farah im Endspiel mit 4:6 und 2:6.

Krawietz und Tecau waren in diesem Jahr schon in Rotterdam im Finale gestanden, verloren dort aber gegen das überragende Paar des Jahres, Mate Pavic und Nikola Mektic. Zuletzt in Monte Carlo kam das Aus gleich in Runde eins gegen Petros und Stefanos Tsitsipas.

Für Cabal und Farah war es nach dem Triumph in Dubai der zweite Titel 2021.

