ATP Barcelona: Carlos Alcaraz macht Traumfinale gegen Rune perfekt

Carlos Alcaraz hat sich mit einer Glanzleistung ins Finale des ATP-Turniers von Barcelona gespielt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.04.2025, 17:43 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

“Carlitos” gewann gegen Arthur Fils mit 6:2, 6:4 und steht damit zum dritten Mal im Finale des 500er-Turniers in Barca. Alcaraz hatte das Turnier bereits in 2022 und 2023 gewonnen; 2024 war er verletzungsbedingt nicht am Start.

Nach einem verhältnismäßig mauen Jahr startet der spanische Weltranglisten-Zweite nun auf Sand wieder durch. Bereits vor einer Woche hatte er das Masters-Turnier in Monte-Carlo für sich entschieden. Auf spanischen Sandplätzen hat Alcaraz in seinen letzten 30 Matches eine 29:1-Bilanz vorzuweisen.

“Es ist toll für mich. Schon als Kind habe ich hier jedes Finale geschaut”, sagte der 21-Jährige im Anschluss. “Jetzt wieder im Endspiel zu stehen, bedeutet mir viel - vor meinen Leuten, vor meinen Freunden, die aus Murcia angereist sind. Und natürlich vor den Leuten hier in Barcelona und Spanien.”

Alcaraz trifft im Finale am Sonntag auf den Dänen Holger Rune. Im direkten Vergleich der beiden auf der Tour steht es 1 zu 1 - wobei Runes Sieg einer Aufgabe von Alcaraz entstammt. Auf Sand haben beide noch nie gegeneinander gespielt.