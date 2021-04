ATP Barcelona: Finale! Tsitsipas zu stark für Sinner

Stefanos Tsitsipas hat das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Barcelona erreicht. Der Grieche besiegte Jannik Sinner mit 6:3 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.04.2021, 15:09 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Stefanos Tsitsipas fehlt noch ein Sieg zum zweiten Titel innerhalb einer Woche

Bislang hatten alle Wege bei Matches zwischen Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner nach Rom geführt: 2019, zum regulären Termin, ließ Tsitsipas dem italienischen Teenager keine Chance. Sinner revanchierte sich im Herbst 2020. Nun aber standen sich die beiden im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Barcelona gegenüber. Und Tsitsipas legte in der internen Bilanz wieder vor: Der Grieche musste sich zwar einiger kleiner Probleme erwehren, gewann letztlich aber deutlich mit 6:3 und 6:3.

Damit hat Stefanos Tsitsipas die Chance, am morgigen Sonntag den zweiten Titel innerhalb von acht Tagen einzufahren. Am vergangenen Sonntag gewann der 22-Jährige in Monte Carlo erstmals ein ATP-Masters-1000-Turnier. Der Unterschied im Halbfinale am Samstag in Barcelona lässt sich beinahe auf einen Schlag reduzieren: den ersten Aufschlag. Zwar sah sich Tsitsipas bei eigenem Service des öfteren im Hintertreffen - wenn es richtig brenzlig wurde, packte der ATP-Weltmeister von 2019 aber seine besten Aufschläge aus.

Als Rückschläger machte es Stefanos Tsitsipas auch besser: Nach 65 Minuten Spielzeit gelang ihm das insgesamt dritte Break zum Einzug ins Finale. Und blieb in Barcelona nach wie vor ohne Satzverlust. Turnierübergreifend hat Tsitsipas die letzten 17 gespielten Sätze gewonnen.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Rafael Nadal und Pablo Carreno Busta gegenüber. Nadal geht als klarer Favorit in die Partie: Er hat bislang alle sieben Begegnungen gegen seinen spanischen Landsmann gewonnen.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona