ATP Barcelona: Jannik Sinner nicht in der katalanischen Hauptstadt dabei

Der stark aufspielende Italiener Jannik Sinner entschuldigte sich per Videobotschaft für sein Fehlen beim hochdotierten ATP-World-Tour-500-Event in Barcelona.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.04.2022, 20:42 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner ist 2022 nicht beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Barcelona dabei

Am Freitag hatte Jannik Sinner im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte Carlo die zahlreichen Zuschauer noch zu Begeisterungsstürmen hingerissen, jetzt sagte der junge Südtiroler nach der Marathon-Partie gegen Alexander Zverev allerdings seine Teilnahme beim heute beginnenden ATP-World-Tour-500-Turnier in Barcelona ab. Eine genaue Begründung für sein Fehlen blieb Sinner in seiner Videobotschaft beim Kurznachrichten-Dienst Twitter zwar schuldig, vermutlich ist jedoch die kräftezehrende Woche an der Cote d'Azur für die Absenz des 20-Jährigen verantwortlich.

Auch Roberto Bautista Agut muss absagen

In der bereits erwähnten Viertelfinalschlacht gegen die deutsche Nummer eins stand der Mann aus Innichen über drei Stunden auf dem Court Rainier III. des "Monte Carlo Country Clubs" - bereits gegen Ende des zweiten Satzes konnte das geschulte Beobachterauge einen humpelnden Gang beim Südeuropäer ausmachen. Außerdem ließ sich Sinner während des Matches auch an seinem rechten Fuß behandeln.

Ebenfalls kurz vor knapp aus dem Hauptfeld ausgecheckt hat der Spanier Roberto Bautista Agut, der sich mit einer Verletzung am rechten Handgelenk herumplagt. Für ihn springt Lucky Loser Hugo Grenier aus Frankreich ein. Topfavorit in der katalanischen Hauptstadt ist der frischgebackene Monte-Carlo-Champion Stefanos Tsitsipas, der zum Auftakt ein Freilos hat und im Achtelfinale auf Grigor Dimitrov treffen könnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Barcelona.