ATP Barcelona live: Carlos Alcaraz vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Alex de Minaur treffen im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Barcelona aufeinander. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.04.2025, 17:57 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur hat gegen Carlos Alcaraz noch nicht angeschrieben

Es wird die erst vierte Begegnung zwischen Alcaraz und de Minaur werden, bislang konnte der Spanier immer als Sieger den Court verlassen. Gerade in Barcelona war es allerdings schon einmal knapp: Im Halbfinale 2022 konnte nämlich de Minaur drei Matchbälle nicht nutzen.

Nach seinem Erfolg in Monte-Carlo ist Carlos Alcaraz auf der Pista Rafa Nadal aber natürlich der große Favorit. Zumal er auf einer Siegesserie von zwölf Matches in Folge in Barcelona bauen kann.

Alcaraz vs. de Minaur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Alex de Minaur gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

