ATP Barcelona: Musetti gewinnt Generationen-Duell, Rune verliert Marathon

Lorenzo Musetti hat beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona die zweite Runde erreicht. Der Italiener besiegte Feliciano Lopez glatt in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.04.2021, 16:30 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti hat sich in Barcelona im Generationsduell gegen Feli Lopez durchgesetzt

20 Jahr beträgt der Altersunterschied zwischen Lorenzo Musetti und Feliciano Lopez. Was sich im Erstrunden-Treffen in Barcelona weniger spielerisch als vielmehr am herrlichen Bart des Spaniers zeigte: Der hat neuerdings nämlich graue Schattierungen. Spielerisch sucht der Veteran nach wie vor häufig den Weg ans Netz - eine ungewohnte Erfahrung für den jungen Italiener.

Musetti aber hielt beim 6:4 und 6:3 nicht nur dagegen, er streute auch zahlreiche Stopps ein, die den 39-jährigen Lopez vor arge Probleme stellten. Nächster Gegner wird Félix Auger-Aliassime sein, der neuerdings ja den legendären Onkel Toni Nadal an seiner Seite weiß.

Holger Runde ist noch zwei Jahre jünger als Lorenzo Musetti, der Däne musste sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld kämpfen. Um dort auf den immer schwer zu bespielenden Albert Ramos-Vinolas treffen, wie Lopez ein Linkshänder und schon länger auf der Tour unterwegs. 3:11 Stunden lang pflügten Ramos-Vinolas und Rune über die Pista Rafa Nadal, dann hatte sich der Routinier mit 6:7 (2), 6:1 und 7:6 (2) durchgesetzt.

Ausgeschieden ist dagegen der einzige Deutsche im Tableau: Dominik Koepfer unterlag Corentin Moutet mit 5:7 und 2:6.

