ATP Barcelona: Rafael Nadal bei Comeback gegen Flavio Cobolli

Rafael Nadal wird beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona sein Comeback geben. Der Rekordchampion startet gegen den Italiener Flavio Cobolli.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.04.2024, 14:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal in Barcelona 2021

Vielleicht war der brillante Trainingssatz gegen Andrey Rublev die letzte Bestätigung, die Rafael Nadal noch gebraucht hat. Der spanische Matador ließ sich jedenfalls beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona in das Tableau losen. Und trifft dort in Runde eins auf den Italiener Flavio Cobolli.

Für Rafael Nadal steht der erste Start seit seinem Ausscheiden in Brisbane Anfang des Jahres 2024 an. Dort hatte er gegen Jordan Thompson im Viertelfinale zwei Matchbälle nicht nutzen können. Sollte der Routinier die erste Aufgabe meistern, käme es in Runde zwei zum Treffen mit Alex de Minaur.

Auch hinter dem Start von Carlos Alcaraz gab es ein Fragezeichen. Der Titelverteidiger steht aber ebenfalls im Barcelona-Raster. Und könnte im Viertelfinale in einer Wiederauflage des Endspiels von 2023 auf Stefanos Tsitsipas treffen. Nach einem Freilos wartet Alcaraz auf den Sieger der Partie zwischen Zhizhen Zhang und Luca van Assche.

Österreichs Nummer eins, Sebastian Ofner, wurde Pavel Kotov als Erstrundenaufgabe zugelost. Der Sieger spielt in Runde zwei gegen Stefanos Tsitsipas.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona