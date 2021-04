ATP Barcelona: Rafael Nadal kämpft auch Kei Nishikori nieder

Rafael Nadal steht dank eines umkämpften Dreisatzerfolges über Kei Nishikori im Viertelfinale des ATP-500-Turniers von Barcelona. Der Spanier schlug den Japaner mit 6:0, 2:6 und 6:2.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.04.2021, 18:36 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal besiegte Kei Nishikori in drei Sätzen

Und plötzlich wurde es ruhig in Barcelona: Als Kei Nishikori im ersten Game des dritten Satzes drei aufeinanderfolgende Breakbälle vorfand, befürchteten die wenigen Zuschauer in der katalanischen Hauptstadt Schlimmes. Der elffache Titelträger und lokale Held Rafael Nadal stand mit dem Rücken zur Wand, nach dem Viertelfinalaus in Monte Carlo drohte dem Weltranglistendritten erneut ein schneller Abschied.

Doch wie so oft in seiner Laufbahn zog der 20-fache Grand-Slam-Champion den Kopf aus der Schlinge, breakte seinerseits im vierten Game des Satzes und war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr aufzuhalten. 6:0, 2:6 und 6:2 hieß es am Ende aus der Sicht Nadals, der bereits zum Auftakt gegen Ilya Ivashka drei Sätze benötigt hatte.

Dass es auch gegen Nishikori so weit kommen würde, darauf deutete zunächst rein gar nichts hin. Nadal dominierte den ersten Durchgang nach Belieben und fand auch zu Beginn des zweiten Abschnitts gleich einen Breakball vor. Diesen konnte der Japaner allerdings entschärfen - der Startschuss für einen großartigen zweiten Teil des Matches.

Doch aufgrund der Entschlossenheit seines Kontrahenten konnte Nishikori die Partie aus seiner Sicht zu keinem erfolgreichen Ende bringen. Nadal trifft im Viertelfinale nun auf Cameron Norrie. Der Brite profitierte in seiner Achtelfinalbegegnung von einer verletzungsbedingten Aufgabe (Leistenprrobleme) David Goffins.

