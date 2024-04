ATP Barcelona: Rafael Nadal scheitert an Alex de Minaur

Rafael Nadal ist bei seinem wohl letzten Antreten beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona in der zweiten Runde an Alex de Minaur gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.04.2024, 18:14 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal ist in Barcelona ausgeschieden

Der Abschied von Rafael Nadal von dem nach ihm benannten Court in Barcelona war kurz und herzlich. Aber es war womöglich ein Abscheid auf immer, dieses 5:7 und 1:6 gegen Alex de Minaur. 42 unerzwungene Fehler leistete sich Nadal, der beim Aufschlag merklich eingecshränkt war. Was einer Verletzung an den Bauchmuskeln geschuldet ist. Wie es nun weiter geht, werden die nächsten Tage entscheiden.

Und das betrifft sowohl die möglichen Starts in Madrid, Rom und in Roland-Garros. De Minaur, übrigens der erste Australier, der gegen Nadal auf Sand gewinnen konnte, wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Arthur Fils und Daniel Altmaier.

In Runde eins hatte Nadal ja noch gegen Flavio Cobolli gewinnen können. Davon war er gegen de Minaur, der vor allem zu Beginn mit vielen Drop Shots agierte, weit entfernt.

Die einheimischen Fans hatten wenigstens davor ein wenig zu jubeln. Da gelang Roberto Bautista Agut mit einem 4:6, 6:3 und 6:1 nämlich der 400. Einzel-Match-Sieg seiner Karriere. Ebenfalls weiter ist Casper Ruud nach einem 6:3 und 6:4 gegen Alexandre Muller.

