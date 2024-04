ATP Barcelona: Rafael Nadal vs Alex de Minaur im TV, Livestream, Liveticker

Rafael Nadal trifft in Runde 2 beim ATP-Turnier in Barcelona auf Alex de Minaur. Das Match ist ab 16 Uhr angesetzt, Sky überträgt live im TV und Livestream. Wir haben den Matchtracker für euch.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.04.2024, 09:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal, Alex de Minaur

Rafael Nadal jubelte energisch, als er den 6:2, 6:3-Sieg über Flavio Cobolli in der Tasche hatte, hier auf "seinem" Platz beim ATP-500er-Turnier in Barcelona.

Knapp mehr als 100 Tage nach seinem letzten Match (Anfang des Jahres in Brisbane), und eigentlich, bis auf dieses Kurz-Comeback, war er ja ein gesamtes Jahr außer Gefecht gesetzt gewesen. Und auf Sand: War sein vorheriger Auftritt sogar schon knapp zwei Jahre her, 2022 bei den French Open.

2024 soll die Abschiedssaison des "Stiers aus Manacor" werden, er gehe mit dieser Einstellung auch in Barcelona ans Werk, dass es eben sein finaler Auftritt hier werde, so Nadal. Aber wer weiß?

Nadal sieht sich nicht mehr als Favorit

Mit der Leistung gegen Cobolli war "Rafa" zufrieden, nur zwei Breakchancen hatte er zugelassen, obwohl es ja die Aufschlagbewegung war, die ihn nach der Bauchmuskelverletzung zuletzt noch hinderte. Von der Grundlinie aber wirkte das alles schon sehr gut. Kein Selbstläufer freilich, viel Arbeit stecke dahinter, dass er hier antreten und mithalten könne, erklärte er natürlich.

Dass er schon um den Titel mitspielen könne, wie Kollege Stefanos Tsitsipas vorm Turnierauftakt prophezeit hatte, wollte Nadal aber nicht so sehen. Dem sei nicht so, "jeder weiß, dass es kein Turnier gibt, bei dem ich noch der Favorit bin", übte sich Nadal wie gewohnt in Understatement. "Ich weiß, dass ich gegen de Minaur keiner bin."

Die Bilanz gegen den Australier spricht für Nadal - 3 zu 1 steht's im direkten Vergleich. Auf Sand ist es die erste Begegnung der beiden.

Nadal vs. de Minaur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Rafael Nadal und Alex de Minaur gibt es ab 16 Uhr live im TV und Stream bei Sky. Wir haben den Matchtracker für euch!

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona