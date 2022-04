ATP Barcelona: Teils richtig harte Doppelschichten für die Turnierfavoriten

Wegen des durchwachsenen Wetters in Barcelona mussten die Siegesanwärter sowohl ihre Achtelfinal- als auch ihr Viertelfinalmatches an einem Tag bestreiten.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.04.2022, 23:07 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht nach einem intensiven Match mit Stefanos Tsitsipas im Halbfinale von Barcelona

Wer dieses Jahr beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Barcelona groß abräumen möchte, der muss Durchhaltevermögen beweisen. Aufgrund des schlechten Wetters in ganz Europa, das auch für die katalanischen Hauptstadt keine Ausnahme macht, mussten die Sandplatz-Spezialisten am Freitag zur Doppelschicht antreten. Die verschärften Bedingungen zeitigten einige großartige Tennispartien an einem mit Spitzentennis wahrlich nicht armen Achtel- und Viertelfinal-Freitag.

Den Vogel schoss eindeutig Pablo Carreno Busta ab: Der Lokalmatador stand am gestrigen Tag insgesamt 5:45 Stunden auf den Sandplätzen der Barcelona Open Banc Sabadell - das Viertelfinale gegen den zweitgesetzten Casper Ruud, das der Iberer 4:6, 7:6 (8), 6:3 gewinnen konnte, dauerte alleine 3:02 Stunden. Carreno Busta wehrte dabei auch drei Matchbälle seines Kontrahenten im zweiten Durchgang ab. Zuvor hatte sich Diego Schwartzman (Argentinien) gegen den drittgereihten Kanadier Felix Auger-Aliassime 3:6, 6:2, 6:3 durchgesetzt. Im Head-to-head der beiden Semifinalisten steht es 2:1 für den Spanier.

Zweites Semifinale: Alcaraz - de Minaur

Cameron Norrie hatte es im Duell um einen Platz in der Vorschlussrunde mit dem Australier Alex de Minaur zu tun bekommen und verlor trotz gewonnenem zweiten Durchgang schlussendlich noch mit 3:6, 7:5, 1:6. Im nominell wohl am stärksten besetzten Viertelfinale boten Turnierfavorit Stefanos Tsitsipas und der spanische Youngster Carlos Alcaraz eine am Ende doch sehr ansehnliche Partie, bei der die noch verbliebenen Zuseher ebenfalls über die komplette Distanz mitgehen durften.

Bis Mitte des zweiten Satzes schien es eine klare Angelegenheit für den 18-Jährigen zu werden, dann schaffte der Grieche jedoch den Turn-Around. Im entscheidenden dritten Akt fand dann wieder der Jungspund aus Murcia den besseren Einstieg und ging prompt mit einem Break in Führug. Auch danach hatte Tsitsipas nichts mehr zuzulegen und geriet sogar in Streitereien mit dem Unparteiischen wegen zu langer Pausen vor dem Service, die ihn am Ende auch Punktabzüge einbrachten. Die Nummer eins des Turniers verlor schlussendlich nach 2:12 Stunden Spielzeit 4:6, 7:5 und 2:6.

Dicht gedrängtes Programm seit 12Uhr mittags

Bereits zu Mittag waren die noch ausstehenden Achteffinal-Partien ausgetragen worden: Zunächst konnten sich am Platz Rafa Nadal Auger-Aliassime und Alcaraz jeweils in zwei Sätzen durchsetzen - der Kanadier behielt mit 7:5, 6:4 über den US-Amerikaner Frances Tiafoe die Oberhand, der Spanier hatte beim 6:3, 6:3 über seinen Landsmann Jaume Munar wenig Probleme. Zeitgleich gewannen am Platz Jan Kodes Carreno Busta mit 6:2, 5:7, 6:2 gegen Lorenzo Sonego aus Italien und Tsitsipas locker 6:1, 6:4 gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov.

Auf Pista 2 machte Ruud mit dem Finnen Emil Ruusuvuori mittels 6:2, 6:2 kurzen Prozess, Norrie hatte beim 7:5, 6:7 (9) und 6:4 gegen den Ungarn Marton Fucsovics weitaus mehr Mühe gehabt. Auf Pista 3 bezog Lorenzo Musetti aus Italien eine 4:6,-5:7-Niederlage gegen den Argentinier Diego Schwartzman. Kraft sparte de Minaur, der nach 20 Minuten beim Stand von 6:0 von einer verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegner Lloyd Harris aus Südafrika profitierte.

Hier das Einzel-Tableau aus Barcelona.