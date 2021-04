ATP Barcelona: Tsonga schon raus, Nishikori schafft Comeback-Sieg

Während Jo-Wilfried Tsonga beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona bereits ausgeschieden ist, konnte Kei Nishikori einen Comeback-Sieg feiern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.04.2021, 18:00 Uhr

© Getty Images Jo-Wilfried Tsonga hat 2021 erst ein Match gewonnen

Tsonga unterlag dem Weißrussen Egor Gerasimov mit 5:7 und 1:6 und wartet damit weiter auf den zweiten Match-Sieg des Jahres. Der nach mehreren Verletzungspausen auf Position 71 der ATP-Weltrangliste abgerutschte Franzose hat bislang nur in Marseille ein Erfolgserlebnis verbuchen können. Dort gewann Tsonga gegen Feliciano Lopez. Gerasimov trifft in der zweiten Runde auf Jannik Sinner.

Kei Nishikori sah gegen Guido Pella im zweiten Satz schon wie der sichere Verlierer aus: Zunächst musste der Japaner beim Stand von 5:6 ein Rebreak schaffen, um im Match zu bleiben. Nishikori tat dies zu null. Im folgenden Tiebreak führte Pella mit 3:0, Nishikori schaffte mit dem 7:4 den Satzausgleich.

In der Entscheidung begann Nishikori mit einem Break, Pella konnte drei Chancen zum Ausgleich nicht nutzen. Am Ende setzte sich Kei Nishikori mit 4:6, 7:6 (4) und 6:2 Als Gegner in Runde zwei wartet Cristian Garin.

Eine kleine Überraschung gab es im Doppel: Pablo Carreno Busta, ein anerkannt auch guter Doppel-Spieler, und Youngster Carlos Alcaraz besiegten die beiden Spezialisten Wesley Koolhof und Lukasz Kubot glatt in zwei Sätzen.

