ATP Basel: Auger-Aliassime marschiert weiter, Murray unterliegt Bautista Agut

Felix Auger-Aliassime fuhr beim ATP-500-Turnier in Basel seinen zehnten Sieg in Folge ein. Andy Murray musste sich unterdessen Roberto Bautista Agut geschlagen geben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.10.2022, 18:06 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime surft weiterhin auf der Erfolgswelle

Felix Auger-Aliassime ist auf der ATP-Tour weiterhin der Mann der Stunde: Nach seinen Turniersiegen in Florenz und Antwerpen befindet sich der Kanadier auch beim ATP-500-Event in Basel auf Titelkurs. Der beeindruckende 6:1 und 6:0-Achtelfinalerfolg über Miomir Kecmanovic markierte für den Weltranglistenneunten bereits den zehnten Sieg in Folge. "Das ist das beste Match, das ich in meinem ganzen Leben gespielt habe", meinte der 22-Jährige nach der Partie.

Im Viertelfinale bekommt es Auger-Aliassime, der den ATP Finals in Turin durch seinen Erfolgslauf immer näherkommt, mit Alexander Bublik zu tun. Der Kasache setzte sich gegen Albert Ramos-Vinolas mit 6:3 und 6:3 durch.

Andy Murray musste in Basel unterdessen bereits die Segel streichen. Nach seinem umkämpften Auftakterfolg über Roman Safiullin hatte der dreifache Grand-Slam-Sieger gegen Roberto Bautista Agut keine Chance: Der Spanier siegte mit 6:3 und 6:2 und trifft im Viertelfinale auf den Gewinner der Partie zwischen Stan Wawrinka und Brandon Nakashima.

Das Einzel-Tableau in Basel