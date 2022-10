ATP Basel: Carlos Alcaraz eröffnet gegen Jack Draper

Carlos Alcaraz spielt zum Auftakt des ATP-Tour-500-Turniers in Basel gegen den Briten Jack Draper. Der Weltranglisten-Erste war zuletzt in Astana schon in Runde eins ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.10.2022, 21:33 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz geht in Basel auf Titeljagd

Carlos Alcaraz kehrt kommende Woche in Basel zurück auf die ATP-Tour. Und diesmal möchte der Branchenprimus etwas länger im Geschäft bleiben als zuletzt in Astana. Da ging Alcaraz nämlich schon in Runde eins gegen David Goffin baden. In Basel bekommt es der US-Open-Champion mit Jack Draper zu tun. Als möglichen Viertelfinalgegner sieht das Tableau Pablo Carreno Busta vor, der als Nummer fünf gegen Sebastian Baez startet.

Von ganz unten im Tableau grüßt Casper Ruud. Der Norweger muss gleich mal gegen eine Legende ran: Stan Wawrinka nämlich, der womöglich das letzte Mal in Basel antreten wird. Andy Murray befindet sich ebenfalls im untersten Achtel des Rasters. Murray beginnt gegen Sebastian Korda, der am heutigen Samstag in Antwerpen noch Dominic Thiem in drei knappen Sätzen bezwingen konnte.

Kordas Finalgegner in Antwerpen, Félix Auger-Aliassime, hat wie Ruud einen Lokalmatador gezogen: „FAA“ eröffnet gegen Marc-Andrea Huesler. Interessant: Alex de Minaur und Holger Rune haben eben erst im Halbfinale von Stockholm gegeneinander gespielt, mit dem besseren Ende für den Dänen. In Basel kann de Minaur schon in Runde eins den Versuch einer Revanche unternehmen.

Hier das Einzel-Tableau in Basel