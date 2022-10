ATP Basel: Drei Wochen, drei Titel - Felix Auger-Aliassime siegt weiter

Felix Auger-Aliassime hat das Endspiel de ATP-Tour-500-Turniers in Basel gegen Holger Rune mit 6:3 und 7:5 gewonnen und damit seinen dritten Titel innerhalb von drei Wochen geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2022, 17:22 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime triumphierte auch in Basel

Florenz. Antwerpen. Basel. Diese drei Stationen werden in der Karriere von Felix Auger-Aliassime sicherlich einen ganz besonderen Stellenwert einnehmen. Denn innerhalb von drei Wochen hat der Kanadier dort die Titel zwei bis vier in seiner Laufbahn geholt. Die Premiere gab es ebenfalls in diesem Jahr in Rotterdam.

In Basel setzte sich Auger-Aliassime gegen Holger Rune durch, der wiederum seinerseits vergangenen Sonntag in Stockholm sein zweites Championat auf der ATP-Tour geholt hatte. Nach dem einigermaßen glatten 6:3 in Durchgang eins hatte Rune beim Stand von 4:3 im zweiten Satz einen Breakball, konnte diesen aber nicht nutzen. Auger-Aliassime setzte den entscheidenden Stich zum 6:5. Und servierte danach aus.

Die Sieger im Doppel wurden schon vor dem Einzel-Finale ermittelt. Ivan Dodig und Austin Krajicek gewannen gegen die beiden Franzosen Nicolas Mahut und Edouard Roger-Vasselin mit 6:4 und 7:6 (5).

