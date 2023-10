ATP Basel: Felix Auger-Aliassime schafft die Titelverteidigung

Der Kanadier Felix Auger-Aliassime hat beim ATP-World-Tour-500 in Basel mit einem Finalerfolg über den Polen Hubert Hurkacz seinen Titel verteidigt.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 29.10.2023, 18:42 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime hat beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Basel den Titel verteidigt

Er ist offensichtlich wieder voll in Form: Felix Auger-Aliassime hat seinen Titel beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Basel erfolgreich verteidigt. Der 23-Jährige setzte sich am Sonntag im Finale gegen den Polen Hubert Hurkacz in einem engen Duell 7:6 (3), 7:6 (5) durch und feierte seinen fünften Turniersieg auf der Tour.

Der Aufschwung zum Ende der Saison sollte positive Impulse für 2024 mit sich bringen, denn FAA hatte in der akutellen Spielzeit nur sehr wenig Grund zur Freude. Alleine das Verhältnis von 17 gewonnen zu 18 verlorenen Partien vor dem Turnier in der Schweiz spricht eine deutliche Sprache. Lediglich im Februar in Doha konnte der Nordamerikaner ein Semfinale erreichen, Danach prasselten insgesamt zehn Erstrunden-Niederlagen auf den aktuell Weltranglisten-19. ein.

Hurkacz verspielt große Chance auf die ATP-Finals

Im Vorjahr hatte Auger-Aliassime in der Schweiz seinen Traum-Oktober gekrönt, in dem er an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen die Endspiele von Florenz, Antwerpen und Basel gewonnen hatte. In Basel wurde Auger-Aliassime Nachfolger von Rekord-Gewinner Roger Federer, der 2021 zum zehnten Mal in seiner Heimat triumphiert hatte.

Für Hurkacz hat sich durch die Finalniederlage die Wahrscheinlichkeit, auf den letzten Drücker doch noch die Qualifikation für die ATP Finals in Turin zu schaffen, deutlich reduziert. Wäre er mit dem Titelgewinn bis auf 15 Punkte an den derzeit achtplatzierten Holger Rune herangekommen, tritt der Westslawe mit einem Rückstand von 215 Punkten beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy an.

