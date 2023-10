ATP Basel: Felix Auger-Aliassime schockt Holger Rune im Halbfinale

Die Nummer eins des ATP-World-Tour-500-Turniers in Basel, Holger Rune, ist im Halbfinale gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime in zwei klaren Sätzen gescheitert.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 28.10.2023, 20:00 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime fertigte im Halbfinale von Basel Turnierfavoriten Holger Rune in zwei Sätzen ab

Felix Auger-Aliassime hat sich wieder in der Erfolgspur eingereiht: Der Kanadier setzte sich im Halbfinale der ATP-World-Tour-500-Veranstaltung in Basel klar mit 6:3, 6:2 gegen den dänischen Titelfavoriten Holger Rune durch. Für den 23-Jährigen aus Montreal ist es die erste Finalteilnahme in der aktuellen Saison. Im Vorjahr hat der Nordamerikaner im Endspiel ebenfalls in zwei Sätzen über Rune triumphiert

Nach bisher großteils bescheidenen Leistungen im Jahr 2023 trumpft FAA bei den Swiss Indoor Basel wieder richtig auf. Der Neo-Schützling von Boris Becker hatte hingegen im einseitigen Vorschlussrunden-Duell nicht wirklich eine Chance. Die Nummer sechs des ATP-Rankings muss nun beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Hurkacz um dritten Titel 2023

Im ersten Semifinale des Tages setzte sich der Pole Hubert Hurkacz nach 2:38 Stunden Spielzeit denkbar knapp mit 6:4, 3:6, 7:6 (5) gegen den in der Schweiz stark aufspielenden Franzosen Ugo Humbert durch. Der 25-Jährige aus Metz hatte im Viertelfinale den Lokalmatador Dominic Stricker in drei Sätzen verabschiedet.

Der an vier gereihte Hurkacz darf sich über die dritte Endspielteilnahme in dieser Saison freuen. Sowohl beim ATP-World-Tour-250-Event in Metz als auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai konnte der aktuell Weltranglisten-11. dann auch den Titel holen.

