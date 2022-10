ATP Basel: Finale! Holger Rune ringt Roberto Bautista Agut nieder

Holger Rune steht nach einem umkämpften Zweisatzerfolg über Roberto Bautista Agut im Finale des ATP-500-Turniers von Basel.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.10.2022, 18:46 Uhr

© Getty Images Holger Rune steht in Basel im Endspiel

Holger Rune hat seinen Erfolgslauf auch im Halbfinale des ATP-500-Turniers in Basel fortgesetzt: Der 19-jährige Däne, der in der Vorwoche in Stockholm triumphiert hatte, schlug den Spanier Roberto Bautista Agut in einem äußerst umkämpften Halbfinale mit 7:6 (1) und 7:6 (6).

Die Zuschauer in Basel sahen im gesamten Matchverlauf kein einziges Break und durften gegen Ende des zweiten Durchgangs schon auf einen alles entscheidenden dritten Abschnitt hoffen. Rune wehrte im Tiebreak jedoch vier Satzbälle in Folge ab und verwertete nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball.

Im Finale trifft Rune auf Felix Auger-Aliassime. Der Kanadier befindet sich ebenfalls in bestechender Form und stellte dies am Samstag mit einem klaren Erfolg über den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz eindrucksvoll unter Beweis.

