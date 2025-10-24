ATP Basel: Fonseca unter den letzen vier - weil auch Shapovalov aufgibt

Joao Fonseca ist ins Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Basel eingezogen. Der Brasilianer führte gegen Denis Shapovalov im dritten Satz deutlich, ehe der Kanadier aufgeben musste.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 17:44 Uhr

Es war kein guter Tag für die beiden prominentesten kanadischen Spieler beim ATP-Tour-500-Turnier in Basel: Zunächst musste Félix Auger-Aliassime gegen Jaume Munar nach verlorenem ersten Satz aufgeben. Und dann erwischte es auch noch Denis Shapovalov. Der Linkshänder gab beim Stand von 6:3, 3:6 und 1:4 gegen Joao Fonseca auf.

Für Fonseca das nächste Match, das er nicht beenden musste. Sein Achtelfinale gegen Jakub Mensik kam gar nicht zustande - denn der Tscheche zog vor Beginn der Partie zurück. Eine gute Chance also für den Brasilianer, am Ende der Saison noch einmal ein Ausrufezeichen zu setzen. Das erste war Joao Fonseca im Frühjahr mit dem Turniersieg in Buenos Aires gelungen.

Mit dem kleinen Run in basel wird Joao Fonseca übrigens auch ein neues Karreierhoch erreichen: Ab Montag wird der 19-Jährige erstmals in den Top 40 der ATP-Charts geführt.

In der oberen Tableau-Hälfte stehen die beiden Viertelfinali noch aus. Da trifft zunächst Ugo Humbert auf Reilly Opelka. Humbert konnte ja gestern gegen den eigentlichen Turnierfavorit Taylor Fritz gewinnen. Und im letzten Match des Tages duellieren sich dann Casper Ruud und Alejandro Davidovich Fokina.

Hier das Einzel-Tableau in Basel

