ATP Basel: Fritz stoppt Vacherot - mit viel Mühe!

Turnierfavorit Taylor Fritz hat beim ATP-Tour-500-Turnier in Basel in einem ganz engen Match gegen Shanghai-Champion Valentin Vacherot gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.10.2025, 20:53 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz hat sich in Basel ins Achtelfinale gespielt

Das Erstrundenlos in Basel hat natürlich weder Taylor Fritz noch Valentin Vacherot viel Freude bereitet. Der US-Amerikaner startet als Turnierfavorit, der Monegasse als frisch gekürter Überraschungs-Champion von Shanghai. Es trafen also zwei Spieler aufeinander, die eigentlich voller Selbstvertrauen sein sollten. Und zunächst war es Vacherot, der in der St.Jakobshalle den Ton angab, sich den ersten Satz mit 6:4 holte.

Danach wurde Fritz stärker, stand dennoch beim Stand von 5:6 nur zwei Punkte vom Ausscheiden entfernt. Im Tiebreak legte der Favorit aber einen Blitzstart hin, brachte seinen frühen Vorsprung recht über die Distanz. Mit dem dann achten Satzball.

Und in der Entscheidung war es dann das Break zum 4.2, das die Weichen vermeintlich auf Sieg Fritz stellte. Aber Vacherot schlug umgehend zurück. Im neunten Spiel hatte Vacherot sogar die Chance, seinerseits mit einem Break in Führung zu gehen. Fritz behielt die Nerven, wehrte den Breakball ab. Und nutzte dann seinen ersten Matchball. Am Ende hieß es 4:6, 7:6 (4) und 6:4.

Mensik kann gegen Fonseca nicht antreten

Ausgefallen ist das eigentliche Abendmatch am Mittwoch in Basel. Denn Jakub Mensik konnte zum Treffen der bärenstarken Youngster mit Joao Fonseca nicht antreten. Der Brasilianer steht damit schon im Viertelfinale, wo er entweder auf Denis Shapovalov oder Valentin Royer trifft.

Etwas überraschend kam der Sieg von Botic van de Zandschulp gegen Jiri Lehecka. Der Tscheche hat ja letzte Woche das Endspiel in Brüssel erreicht. Keine Probleme hatte dagegen jener Mann, der Lehecka in Brüssel besiegen konnte: Félix Auger-Aliassime gewann gegen Landsmann Gabriel Diallo mit 6:2 und 7:5 und spielt morgen gegen Marin Cilic.

Hier das Einzel-Tableau in Basel

