ATP Basel: Joao Fonseca ist ein 500er-Champion!

Joao Fonseca hat beim ATP-Tour-500-Turnier in Basel sein erstes Turnier in dieser Kategorie gewonnen. Und wird damit erstmals unter die Top 30 der ATP-Weltrangliste einziehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.10.2025, 17:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Joao Fonseca hat in Basel sein zweites ATP-Turnier gewonnen

Fonseca setzte sich im Endspiel in der St. Jakobshalle gegen Alejandro Davidovich-Fokina mit 6:3 und 6:4 durch und holte sich nach Buenso Aires früher in dieser Saison seinen zweiten Titel auf der ATP-Tour. Davidovich-Fokina dagegen ging auch in seinem fünften Endspiel leer aus.

Im Live-Ranking machte der 19-jährige Brasilianer 18 Ränge gut, liegt ab Montag auf Position 28 in den ATP-Charts. Das würde auch eine Setzung bei den Australian Open Anfang 2026 bedeuten. Dort hatte Joao Fonseca Anfang dieses Jahres noch durch die Qualifikation gemusst.

Der Teenager ist übrigens der erste Brasilianer seit 2001, der ein Turnier gewinnen konnte, das höher als in der 250er-Kategorie eingereiht war. Vor 24 Jahren gewann Gustavo Kuerten in Cincinnati.

Allerdings geht es ja für beide Spieler noch nach Paris in die La Défense Arena. Da trifft Joao Fonseca auf Denis Shapovalov, den er im Viertelfinale von Basel geschlagen hat. Alejandro Davidovich-Fokina bekommt es beim letzten 1000er der Saison mit Ugo Humbert zu tun, gegen den er gestern das Halbfinale bestritten hatte. Da musste der Franzose aufgeben. In Paris aber hat Humbert ein Finale aus dem Vorjahr und damit 600 Punkte zu verteidigen.

Hier das Einzel-Tableau in Basel