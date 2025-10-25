ATP Basel: Joao Fonseca kurz vor zweitem Karriere-Titel

Joao Fonseca ist mit einem 7:6 (5) und 7:5 gegen Juame Munar als erster Spieler in das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Basel eingezogen. Dort geht es morgen entweder gegen Ugo Humbert oder Alejandro Davidovich Fokina.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.10.2025, 17:52 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca spielt morgen um seinen zwieten ATP-Titel

Gelingt Joao Fonseca vielleicht doch noch ein glorreicher Abschluss seiner Saison 2025, die mit dem Turniersieg in Buenos Aires im Frühjahr einen ersten richtigen Höhepunkt erfahren hat? Beim ATP-Tour-500-Turnier in Basel fehlt dazu nur noch ein Sieg. Denn nach dem 7:6 (5) und 7:5 gegen Jaume Munar steht der 19-jährige Brasilianer schon im Finale.

Nach dem gewonnenen ersten Satz lief Fonseca im zweiten Durchgang lange einem Break hinterher, ein Schlussspurt brachte ihm aber dann doch den Einzug in sein zweites ATP-Tour-Finale. In Buenos Aires hatte sich der Youngster ja gegen Lokalmatador Francisco Cerundolo durchsetzen können.

Der zweite Finalist in Basel wird aktuell zwischen Ugo Humbert und Alejandro Davidovich-Fokina ermittelt. Der Franzose könnte bei einem Erfolg ein bisschen Druck von sich selbst nehmen - denn kommende Woche in Paris hat Humbert 600 Punkte zu verteidigen.

Hier das Einzel-Tableau in Basel