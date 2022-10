ATP Basel: Kann Carlos Alcaraz Félix Auger-Aliassime stoppen?

Im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Basel trifft Carlos Alcaraz auf Félix Auger-Aliassime. Der Kanadier hat die beiden bisherigen Begegnungen gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2022, 22:45 Uhr

© Getty Images Beim Davis Cup in Valencia hatte Felix Auger-Aliassime die Nase vorne

Eines sollte man vorneweg festhalten: Félix Auger-Aliassime und Carlos Alcaraz haben noch kein Match unter „normalen“ Umständen gespielt. Das erste Treffen gab es 2021 im Viertelfinale bei den US Open, Alcaraz musste da im zweiten Satz aufgeben. Hauptsächlich, weil er komplett erschöpft war. Bei der zweiten Partie der beiden war es ähnlich. Diesmal allerdings war Alcaraz aus gutem Grund erschöpft: Wenige Tage vor dem Match bei der Davis-Cup-Zwischenrunde in Valencia hatte er in new York City seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Auger-Aliassime war das egal, er gewann mit 6:7 (3), 6:4 und 6:2.

Nun also Basel. Und wie es aussieht, treten die beiden Kontrahenten diesmal mit denselben Waffen an. So ausgeruht wie Alcaraz kann Auger-Aliassime nach seinen Titel-Runs in Florenz und Antwerpen natürlich nicht sein. Die Euphorie hat den 22-Jährigen in Basel bislang aber ganz gut über die Runden gebracht. Etwa mit einem 6:1 und 6:0 gegen Miomir Kecmanovic. „FAA“ sprach danach vom besten Match seiner Karriere.

Auger-Aliassime spielt um Turin

Ähnlich geschmeidig hatte sich Branchenprimus Alcaraz im Achtel- und Viertelfinale gegen Botic van de Zandschulp und Landsmann Pablo Carreno Busta behauptet. Zum Auftakt allerdings musste Alcaraz gegen Jack Draper seine ganze Kunst aufbieten, um ein Erstrunden-Aus wie schon in Astana (dort gegen David Goffin) zu verhindern.

Wichtiger ist das Match am heutigen Samstag wohl für Félix Auger-Aliassime. Denn der kämpft noch um einen Platz bei den ATP Finals in Turin. Mit guten Aussichten. Carlos Alcaraz ist für den Saisonabschluss längst qualifiziert.

