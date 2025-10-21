ATP Basel: Matchbälle abgewehrt! Shelton zittert sich in Runde zwei

Ben Shelton hat zum Auftakt des ATP-Tour-500-Turniers in Basel einen wahren Zittersieg gegen Kamil Majchrzak gefeiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.10.2025, 21:14 Uhr

© Getty Images Ben Shelton hat seinen ersten Sieg nach dem Combeack gefeiert

Das war haarscharf für Ben Shelton in Runde eins des ATP-Tour-500-Turniers in Basel! Der an Position zwei gesetzte US-Amerikaner lag nämlich gegen Kamil Majchrzak, den von Christopher Kas trainierten Polen, im Tiebreak des entscheidenden Satzes schon mit 4:6 zurück. Und hatte dann Glück, dass Majchrzak seinen ersten Matchball nicht nutzen konnte. Und so hieß es am Ende dann doch 6:7 (2), 6:3 und 7:6 (7) für den Favoriten.

Shelton hatte sich bei den US Open im Match gegen Adrian Mannarino ja an der Schulter verletzt, musste dann fü den Laver Cup absagen. Das Comeback gab es dann in Shanghai, wo Shelton aber gleich in seiner ersten Partie gegen David Goffin verlor.

Fritz morgen gegen den Shanghai-Champion

Früher am Dienstag konnte sich Joao Fonseca gegen Titelverteidiger Giovanni Mpetshi Perricard mit 7:6 (6) und 6.3 behaupten. Denis Shapovalov dagegen musste beim 6:7 (3), 6:0 und 7:6 (4) gegen Marcus Giron ebenfalls einen Matchball parieren.

Turnierfavorit Taylor Fritz steigt erst morgen in das traditionelle 500er in der St. Jakobshalle ein. Der US-Amerikaner bekommt es mit Valentin Vacherot, dem Überraschungs-Champion von Shanghai, zu tun.

