ATP Basel: Munar bleibt für Shelton ein unlösbares Rätsel
Jaume Munar hat auch die dritte Begegnung mit Ben Shelton im Jahr 2025 gewonnen. Und ist damit ins Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Basel eingezogen.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 23.10.2025, 18:01 Uhr
Dallas, Rom, und nun Basel: Wo auch immer Jaume Munar in der laufenden Spielzeit auf Ben Shelton getroffen ist, hat der Spanier die Oberhand behalten. Und dabei keinen einzigen Satz abgegeben. So auch nicht beim 6:3 und 6:4 am heutigen Donnerstag in der St. Jakobshalle, mit dem sich Munar ein Viertelfinal-Duell mit Félix Auger-Aliassime erspielt hat.
Der Kanadier hatte im Math davor mit Marin Cilic hart zu kämpfen, setzte sich aber mit 7:6 (2) und 7:6 (2) durch. Für Auger-Aliassime geht es noch um die Qualifikation für die ATP Finals in Turin. Ben Shelton sollte diese trotz der Niederlage in Basel sicher haben.
Neben Auger-Aliassime hat auch noch ein zweiter Kanadier den Einzug in die Runde der letzten acht geschafft. Denn Deis Shapovalov besiegte Valentin Royer mit 7:6 (4) und 6:3 und trifft morgen auf Joao Fonseca. Der junge Brasilianer hatte gestern vom Rückzug von Jakub Mensik profitiert.
Hier das Einzel-Tableau in Basel