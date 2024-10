ATP Basel: Nächster Rückschlag! Hubert Hurkacz fehlt auch in der Schweiz

Hubert Hurkacz musste am Dienstag seinen Start beim ATP-500-Turnier in Basel absagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.10.2024, 20:04 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz verpasst auch das Turnier in Basel

Nächster Rückschlag für Hubert Hurkacz! Der Pole, der zuletzt schon nicht zu seiner Titelverteidigung in Shanghai antreten konnte, musste nun auch seinen Start am in der kommenden Woche stattfindenden ATP-500-Turnier in Basel absagen. Das wurde am Dienstagabend bekannt.

Der Grund für die Absage wurde offiziell zwar nicht kommuniziert, auszugehen ist jedoch davon, dass Hurkacz nach wie vor mit Knieproblemen zu kämpfen hat. Wegen dieser fehlte der Weltranglistenzwölfte, der sich im Sommer in Wimbledon schwer am Knie verletzt hatte, zumindest in Shanghai.

Chance auf ATP-Finals-Teilnahme passé

Damit muss Hurkacz nun auch endgültig seine Hoffnungen auf ein Ticket bei den ATP Finals in Turin begraben. Im Race liegt der 27-Jährige derzeit auf Rang 13, auf den achtplatzierten Andrey Rublev fehlen ihm fast 1000 Punkte.

In Basel hatte Hurkacz im Vorjahr erst im Finale gegen Felix Auger-Aliassime verloren. Auch in diesem Jahr wäre der aufschlagstarke Pole einer der Mitfavoriten auf den Titel gewesen. Angeführt wird das Feld in der Schweiz von Andrey Rublev.