ATP Basel: Nervenstarker Shelton schlägt Fils im Halbfinale

Ben Shelton ist it einem 6:3 und 7:6 (9) gehen Arthur Fils in das Finale des ATP-Tour-500-Turniers in Basel eingezogen. Dabei musste sich der Amerikaner vor allem im zweiten Satz strecken.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.10.2024, 16:58 Uhr

© Getty Images Ben Shelton ist in Basel Richtung Finale geflogen

Vor etwa mehr als einem Jahr hat Ben Shelton in Tokio den bislang größten Erfolg seiner noch jungen Karriere gefeiert. Am morgigen Sonntag könnte erneut ein Triumph bei einem ATP-Tour-500-Turnier dazukommen: Shelton erreichte nämlich mit einem 6:3 und 7:6 (9) das Endspiel des Klassikers in Basel.

Dabei zeigte Shelton vor allem im zweiten Satz starke Nerven: Gleich fünf Satzbälle von Fils wehrte der US-Amerikaner im Tiebreak ab. Der Franzose hat in diesem Jahr ja schon das 500er in Hamburg gewonnen. Und sich dann auch noch zum Nachfolger von Shelton in Tokio gekrönt. Unter anderem mit einem Viertelfinal-Erfolg im direkten Duell mit dem Linkshänder.

Im Endspiel trifft Ben Shelton morgen entweder auf Holger Rune oder neuerlich einen Franzosen: Giovanni Mpetshi Perricard. Rune sollte in dieser Partie der Favorit sein - aber die schnellen Bedingungen in Halle kommen Mpetshi Perricard, einem der Aufsteiger der Saison, eher zugute.

