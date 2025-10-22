ATP Basel: Primetime-Treffen der müden Wilden

Heute Abend kommt es beim ATP-Tour-500-Turnier in Basel zum Aufeinandertreffen von zwei Spielern, die in der Zukunft eine große Rolle im Welttennis spielen könnten. Die aber in den letzten Woche schwer ermüdet wirkten: Joao Fonseca und Jakub Mensik.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.10.2025, 08:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jakub Mensik zuletzt beim Laver Cup in San Francisco

Wenn es gerade nicht besonders gut läuft und dann auch noch Giovanni Mpetshi Perricard als erster Gegner in einem Hallenmatch ansteht, dann ist das grundsätzlich keine gute Nachricht. Und schon gar nicht in Basel, wo Mpetshi Perrcard im vergangenen Haar sensationell den Titel geholt hatte. Umso bemerkenswerter, dass Joao Fonseca diese erste Aufgabe gestern knapp, aber doch mit 7:6 (6) und 6:3 bewältigt hat.

Jakub Mensik musste schon am Montag ran, hatte da mit dem Schweizer Youngster Henry Bernet alle Hände voll zu tun. Mensik hat wie Fonseca in diesem Jahr früh für Furore gesorgt, das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami gewonnen. Man erinnert sich: im Endspiel gegen Novak Djokovic. Auch Fonseca hat bei diesem Turnier begeistert (vor allem die brasilianischen Fans), seinem Premieren-Triumph in Buenos Aires im Februar 2025 sollte aber kein weiterer mehr folgen.

Fonseca und Mensik für Jeddah qualifiziert

Sie wirken stark ermattet, die beiden jugendlichen Helden, die ja auch beim Laver Cup ihren Einstand geben durften. Und die Wahrheit ist auch: In der Jahreswertung, dem Race to Turin, liegt der 20-jährige Tscheche auf Position 19, der um ein Jahr jüngere Fonseca auf 41. Würde beinahe jede Tennisnation nehmen.

Heute Abend geht es in der St. Jakobshalle um den Einzug ins Viertelfinale, die Chancen auf einen guten Saisonabschluss stehen nicht schlecht. Denn auf dem Ast von Fonseca und Mensik war ja eigentlich Holger Rune platziert, der sich am Samstag in Stockholm die Achillessehne gerissen hat. Getroffen haben sich die beiden erst einmal: im vergangenen Jahr bei den #NextGen Finals in Jeddah. Fonseca gewann nicht nur diese Partie, sondern auch gleich das Turnier. Qualifiziert wären Joao Fonseca und Jakub Mensik auch 2025. Ein Start scheint aber eher unwahrscheinlich: Gerade nach den Eindrücken der letzten Monate würde eine längere Spielpause sicher nicht schaden.

Hier das Einzel-Tableau in Basel

