ATP Basel: Rublev startet souverän, Altmaier verliert gegen Fils

Während Turnierfavorit Andrey Rublev in Basel locker ins Achtelfinale einzog, kassierte Daniel Altmaier eine Erstrundenniederlage.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.10.2024, 21:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Andrey Rublev gewann am Montag seine Auftaktpartie

Andrey Rublev hat beim ATP-500-Turnier in Basel einen souveränen Auftaktsieg gefeiert. Der topgesetzte Russe gewann zum Auftakt der Swiss Indoors gegen den Portugiesen Nuno Borges glatt mit 6:3 und 6:2. Im Achtelfinale trifft Rublev auf Marin Cilic oder Alejandro Tabilo.

Rublev kämpft in Basel um wichtige Punkte im Rennen um die ATP Finals in Turin (10. bis 17. November). Aktuell liegt der 27-Jährige im Race auf dem achten Rang, dich gefolgt von Alex de Minaur. Der Australier schlägt in dieser Woche bei den Erste Bank Open in Wien auf und trifft dort am Dienstag in der ersten Runde auf Jan-Lennard Struff.

Unterdessen setzte es für Daniel Altmaier in Basel ein frühes Aus. Der 26-Jährige, der sich beim Turnier in der Schweiz durch die Qualifikation gespielt hatte, verlor am Montag gegen den Position sieben gesetzten Arthur Fils mit 6:7 (5) und 3:6. Im ersten Satz vergab der Deutsche zwei Satzbälle.

Mit seinem Erfolg trug Fils übrigens zu einem perfekten Tag aus französischer Sicht bei. Neben dem Tokio-Sieger gewannen am Montag in Basel auch Ugo Humbert (gegen Jerome Kym) und Giovanni Mpetshi Perricard (gegen James Duckworth durch). Zudem siegte der Belgier David Goffin etwas überraschend gegen Matteo Arnaldi.

Hier das Einzel-Tableau in Basel