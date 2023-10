ATP Basel: Ruud startet mit Sieg gegen Bublik

Der an Nr. 2 gesetzte Norweger Casper Ruud startete mit einem Zweisatz-Sieg gegen Alexander Bublik aus Kasachstan in das ATP-500-Turnier in Basel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.10.2023, 21:31 Uhr

© Getty Images Nach ausgeglichenem Beginn setzte sich Casper Ruud in zwei Sätzen gegen Alexander Bublik durch.

Im komplett ausgeglichenen ersten Durchgang, in dem sich jeder der beiden Spieler je einmal das Service seines Gegners holen konnte, ließ Casper Ruud in seiner Erstrunden-Partie gegen Aleander Bublik beim Stand von 6:5 insgesamt drei Satzbälle bei Aufschlag seines kasachischen Gegenübers aus. Im Tiebreak holte sich der Norweger eine schnelle 4:1-Führung und brachte diese mit seinem sechsten Satzball zum 7:5 nach Hause.

Im zweiten Satz sicherte sich Bublik zu Beginn die beiden hartumkämpften Spiele, ehe Ruud das Zepter komplett übernahm und den Sieg mit sechs Spielgewinnen in Folge nach 1:48 Stunden mit 7:6 (5), 6:2 fixierte.

In der zweiten Runde trifft der Weltranglisten-8. auf den schweizer Lokalmatador Dominic Stricker, der sich gestern zum Auftakt in zwei Sätzen gegen den für Libanon startenden Benjamin Hassan durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Basel