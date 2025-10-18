ATP Basel: Shanghai-Champion Vacherot gleich gegen die Nummer eins!

Shanghai-Champion Valentin Vacherot muss zum Auftakt des ATP-Tour-500-Turniers in Basel gleich gegen die Nummer eins ran: nämlcih gegen Taylor Fritz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2025, 15:30 Uhr

© Getty Images Valentin Vacherot hat in Basel gleich en Hauptpreis gezogen

Tja, wer hat hier mehr Pech bei der Auslosung gehabt? Valentin Vacherot, der im ersten Match nach seinem sensationellen Triumph beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai nun in Basel gleich auf den Turnierfavoriten Taylor Fritz trifft? Oder vielleicht doch der US-Amerikaner, der mit Vacherot einen Gegner vorgesetzt bekommt, der nachweislich in grandioser Form agiert? Besser vorbereitet wird wohl eher der Monegasse sein. Denn während Fritz bis Samstagabend bim Six Kings Slam in Saudi-Arabien engagiert war, konnte sich Vacherot in Basel schon auf die Bedingungen einstimmen.

Der Sieger dieser Partie bekommt als Belohnung übrigens auch nichts geschenkt. In Runde zwei geht es entweder gegen Sebastian Korda oder Ugo Humbert.

Wawrinka startet gegen Kecmanovic

Etwas einfacher erwischt hat es da schon Ben Shelton, die Nummer zwei in Basel 2025. Der US-Amerikaner, der zuletzt in Shanghai sein Comeback nach kurzer Verletzungspause gefeiert hat, trifft auf einen Qualifikanten.

Für Lokalmatador Stan Wawrinka hat das Los ein Treffen mit Miomir Kecmanovic vorgesehen, mit Henry Bernet hat ein zweiter Schweizer eine Weildcard erhalten. Bernet startet gegen Jakub Mensik.

Punkte für den Kampf um einen Startplatz bei den ATP Finals in Turin benötigen auch noch Casper Ruud, Holger Rune und Félix Auger-Aliassime. Letzterer startet Landsmann Gabriel Diallo, Rune muss gegen Marcus Giron ran. Ruud dagegen wartet auf einen Qualifikanten.

Hier das Einzel-Tableau in Basel