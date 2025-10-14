ATP Basel: Taylor Fritz und Stan Wawrinka geben die Zugpferde

Drei Jahre nach dem Karriereende von Roger Federer fehlt beim ATP-500-Turnier in Basel das ganz große Zugpferd.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.10.2025, 19:45 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka wird in Basel aufschlagen

Den ganz großen Star gibt es 2025 bei den Swiss Indoors Basel (20. bis 26. Oktober) nicht zu sehen. Angeführt wird das Feld von den beiden US-Amerikanern Taylor Fritz und Ben Shelton, die in diesem Jahr in die Fußstapfen von Giovanni Mpetshi Perricard treten möchten. Neben dem Titelverteidiger aus Frankreich wollen freilich auch Holger Rune, Casper Ruud und Felix Auger-Aliassime ein Wörtchen um den Turniersieg mitreden.

Und was ist eigentlich mit den Schweizern? Drei Jahre nach dem Karriereende von Roger Federer sieht die Lage bei den Eidgenossen ziemlich düster aus. Leandro Riedi (Leiste) und Jerome Kym (angeschlagen) verpassen das Turnier in Basel definitiv, auch Dominic Stricker ist nach einer Knieverletzung laut “Blick” wohl eher kein Kandidat für eine Wildcard.

Sinner und Zverev in Wien am Start

Das nationale Zugpferd gibt damit einmal mehr der 40-jährige Stan Wawrinka, der ebenso wie Youngster Henry Bernet dank einer Wildcard von Turnierdirektor Roger Brennwald direkt im Hauptfeld steht. Der dritte und letzte Freifahrtschein könnte mangels echter Schweizer Alternativen möglicherweise an ein internationales Talent oder einen arrivierten Altstar gehen.

Beim Parallelevent in Wien macht man sich indes wohl keine Sorgen um potenzielle Zugpferde. Mit Jannik Sinner schlägt einer der beiden aktuellen Topstars bei den Erste Bank Open auf, zudem wird sich auch Alexander Zverev die Ehre geben. Und dank Wildcards stehen mit Filip Misolic und Sebastian Ofner auch die beiden besten Spieler des Landes im Hauptfeld.