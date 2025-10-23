ATP Basel: Ugo Humbert schockt Top-Favoriten Talyor Fritz

Mit einem starken Auftritt besiegte der ungesetzte Franzose Ugo Humbert im Achtelfinale des ATP-500er-Events in Basel den Top-Favoriten Taylor Fritz in zwei glatten Sätzen und konnte damit erstmals gegen den US-Amerikaner triumphieren.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.10.2025, 21:45 Uhr

© Getty Images Nach zwei bisherigen Niederlagen auf der Tour konnte Ugo Humbert in Basel seinen ersten Erfolg gegen Taylor Fritz einfahren.

Eine Wiedergutmachung strebte Ugo Humbert in seiner Achtelfinal-Begegnung beim ATP-500-Turnier in Basel gegen den topgesetzten Taylor Fritz an, schließlich ging der Franzose mit einer 0:2-Bilanz in die Partie gegen den US-Amerikaner.

Und von Beginn an fühlte sich der Linkshänder in der St. Jakobshalle in Basel pudelwohl. Ein frühes Break im ersten Durchgang transportierte der 27-Jährige mit seinem beeindruckenden Winkelspiel bei Abwehr eines einzigen Breakballs zum Gewinn des ersten Durchgangs.

Im zweiten Akt packte der Weltranglisten-27. beim Stand von 2:2 bei der letzten seiner drei laufenden Break-Möglichkeiten zu und schaffte damit erneut das erste Break im Durchgang. Diesmal behielt Humbert bei eigenem Service eine komplett weiße Weste ohne zugelassene Break-Chance. Nach 76 Minuten besiegelte der Spieler aus Metz mit einer druckvollen Longline-Rückhand den 6:3, 6:4-Endstand.

Im Viertelfinale sieht sich Humbert dem US-Amerikaner Reilly Opelka gegenüber, der nach der Qualifikation zum zweiten Mal im Verlauf des Turniers den niederländischen Lucky Loser Botic van de Zandschulp bezwingen konnte. Diesmal aber hartumkämpft nach 2:41 Stunden mit 7:6 (5), 6:7 (7), 6:3.

