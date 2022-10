ATP Basel: Was passiert mit Roger Federer?

Noch ist unklar, ob sich Roger Federer bei den Swiss Indoors in Basel von den Schweizer Tennisfans verabschieden wird.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.10.2022, 18:40 Uhr

© Getty Images Im Laufe seiner Karriere holte Roger Federer in Basel zehn Titel

Knapp ein Monat ist es nun schon wieder her, als Roger Federer via Social Media sein Karriereende verkündete. Danach bekam der 20-fache Grand-Slam-Sieger beim Laver Cup in London einen mehr als gebührenden Abschied, insbesondere die emotionalen Bilder mit Rafael Nadal gingen um die Welt.

Ob Federer auch bei den Swiss Indoors in Basel ähnlich emotional reagieren wird, steht aktuell noch in den Sternen. Denn nach wie vor ist unklar, ob sich der Schweizer offiziell von seinem Heimpublikum verabschieden wird. Ein dementsprechendes Angebot des Turniers - das berichtet der "Blick" - sei jedenfalls noch aufrecht.

Obwohl Federer, der sein Heimturnier im Laufe seiner Karriere zehnmal gewann, in diesem Jahr nicht auf dem Court stehen wird, kann sich das Teilnehmerfeld sehen lassen. Mit Carlos Alcaraz schlägt die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste in Basel auf, auch Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime und Nick Kyrgios werden bei den Swiss Indoors an den Start gehen.

Medvedev entscheidet sich für Wien

Ursprünglich hätte auch Daniil Medvedev in der Schweiz spielen sollen, der US-Open-Sieger des Jahres 2021 entschied sich dann aber doch für einen Start bei den parallel stattfindenden Erste Bank Open. "Er zog seine Anmeldung aus familiären Gründen zurück, plante stattdessen, in Wien anzutreten", wird Turnierdirektor Roger Brennwald im "Blick" zitiert.

Ohnedies kamen auf Brennwald und sein Team bei der Organisation in diesem Jahr große Herausforderungen zu. "Es war eine ganz spezielle Ausgangslage, nachdem das Turnier drei Jahre lang nicht stattgefunden hatte." Das ATP-500-Event in Basel wird vom 24. bis 30. Oktober über die Bühne gehen.

Die Entry List des ATP-500-Turniers in Basel