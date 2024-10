ATP Basel: Wawrinkas neues Selbstverständnis - "Stelle mir weniger Fragen"

Stan Wawrinka nimmt das ATP-500-Turnier in Basel mit neuem Selbstvertrauen in Angriff.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.10.2024, 09:51 Uhr

© Getty Images In Stockholm erreichte Stan Wawrinka das Halbfinale

Die Lust am Tennissport hat Stan Wawrinka noch lange nicht verloren. Daran ändert auch die ausbaufähige Bilanz von neun Siegen und 15 Niederlagen in dieser Saison nichts. “Ich liebe immer noch, was ich tue”, hatte der 39-Jährige Anfang Juli gemeint. Und wenn Wawrinka so gut spielt wie vergangene Woche in Stockholm, dürfte dies der Liebe keinen Abbruch tun. Ganz im Gegenteil.

In der schwedischen Hauptstadt erreichte Wawrinka sein erstes Halbfinale in der laufenden Saison und besiegte auf dem Weg dorthin den Weltranglistensiebten Andrey Rublev. “Das war mein bestes Match in diesem Jahr”, blickte Wawrinka - wie von der “Aargauer Zeitung” aufgezeichnet - vor seinem Heimturnier auf seinen starken Auftritt in Stockholm zurück.

In der Schweiz möchte Wawrinka seine gute Form nun bestätigen. “Mit den drei Erfolgen in Stockholm habe ich das Vertrauen gefunden, das mir das ganze Jahr gefehlt hat. Jetzt stelle ich mir weniger Fragen. Ich zögere weniger, bewege mich besser, stehe dadurch besser zum Ball und spiele mit mehr Druck”, gab sich der dreifache Grand-Slam-Sieger durchaus optimistisch.

Weniger optimistisch dürfte Wawrinka hingegen nach einem Blick auf die Auslosung gewesen sein: Gegen seinen Auftaktgegner Adrian Mannarino konnte der Schweizer in drei Duellen bislang noch nicht gewinnen. “Sein Spielstil liegt mir einfach nicht”, so Wawrinka, der in Basel erst am Mittwoch ins Turniergeschehen eingreift.

Hier das Einzel-Tableau in Basel