ATP Bastad: Andrey Rublev mit Zweisatz-Erfolg ins Halbfinale

Der zweitgesetzte Russe Andrey Rublev steht nach einem Sieg über den Serben Laslo Djere im Halbfinale von Bastad.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.07.2022, 21:10 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev bekommt es im Halbfinale der ATP-World-Tour-250-Veranstaltung in Bastad mit dem Thiem-Bezwinger Sebastian Baez zu tun

Nach dem überraschenden Achtelfinal-Aus von Casper Ruud gegen den Argentinier Francisco Cerundolo ist Andrey Rublev als Zweitgesetzter der große Favorit beim ATP-World-Tour-250-Event in Bastad. Und der Russe wurde zumindest einmal im Viertelfinale seiner geerbten Rolle gerecht. Er besiegte am Ende eines langen Wettkampftages den Serben Laslo Djere nach 95 Spielminuten in zwei Sätzen 7:5, 6:4.

In der Vorschlussrunde trifft der 24-Jährige aus Moskau auf den Argentinier Sebastian Baez, der im Match zuvor Comebacker Dominic Thiem in einem Dreisatz-Krimi 6:2, 6:7 (5), 6:4 bezwingen konnte. Bislang sind der Weltranglisten-Achte und der Weltranglisten-37. noch nie in einem Wettbewerbsspiel aufeinandergetroffen.

Das zweite Halbfinale spielen der bereits erwähnte Landsmann Baez' Cerundolo und der Spanier Pablo Carreno Busta aus. Der an fünf gesetzte Iberer schaltete Diego Schwartzman überraschend klar mit 6:1, 6:0 aus. Rublev könnte in Schweden seinen vierten Saisontitel nach Marseille, Dubai und Belgrad holen.

Hier das Einzel-Tableau aus Bastad.