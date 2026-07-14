ATP Bastad: Daniel Altmaier legt soliden Start hin

Daniel Altmaier ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Hugo Gaston in das Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Bastad eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.07.2026, 17:06 Uhr

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Daniel Altmaier steht in Bastad in der zwieten Runde. Der deustche Davis-Cup-Spieler besiegte zum Auftakt Hugo Gaston mit 6:2 und 7:5. Nächster Gegner wird Luciano Darderi sein. Der Italiener ist in Bastad an Position zwei gesetzt.

Zuvor hatte Grigor Dimitrov seinen ersten Matchsieg 2026 auf Sand gefeiert. Dimitrov setzte sich gegen Dalibor Svrcina mit 7:6 (5), 1:6 und 6.4 durch. Dimitrov trifft im Avhtelfinale auf Nuno Borges, der mit dem jungen Franzosen Moise Kouame beim 6:4 und 6:2 keine Probleme hatte.

Hier das Einzel-Tableau in Bastad